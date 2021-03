Settimana per le alternative ai pesticidi 2021, alla conquista della piena sovranità alimentare

Dal 20 al 30 marzo si tiene la Settimana per le alternative ai pesticidi con l’obiettivo di informare sui rischi dei pesticidi chimici per la salute e l’ambiente, promuovere soluzioni alternative e costruire una rete internazionale per un mondo senza pesticidi.

Approfittiamo di questa occasione per firmare e far firmale la Ice Salviamo le api e gli agricoltori.

La Settimana per le alternative ai pesticidi torna anche quest’anno per ricordarci che un’altra agricoltura è possibile. Ed è quella che vogliamo. Perché, nonostante venga ripetuto alla nausea che solo l’agricoltura industriale, sostenuta da un largo uso di pesticidi fa, può sfamare il mondo, i fatti ci raccontano altro.

L’attuale modello di agricoltura industriale provoca infatti problemi crescenti di

resistenza di parassiti e infestanti

diminuzione della fertilità del suolo e della sua capacità di trattenere l’acqua

contaminazione delle acque sotterranee

forte consumo di energia ed elevate emissioni di CO 2

maggiore vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

Inoltre, sono tantissimi gli studi che dimostrano (per citarne uno Reducing pesticide use while preserving crop productivity and profitability on arable farms che potete leggere qui ) che è possibile ridurre drasticamente l’uso di pesticidi senza per questo compromettere le rese.

Pesticidi: le alternative esistono

Le alternative ci sono e ci sono da sempre, ma non tutti gli agricoltori sono disposti a usarle e soprattutto – talvolta – non tutti possono usarle. Motivo per cui – come chiediamo con la Ice Salviamo le api e gli agricoltori – la necessaria transizione ecologica dell’agricoltura va sostenuta: la presa di coscienza dei consumatori non basta e non tutto va lasciato alla buona volontà dei singoli.

Che sicuramente possono fare la loro parte: come consumatori possiamo infatti scegliere produzione più rispettose dell’ambiente e della salute del suolo. E possibilmente libere da agenti chimici che provocano la moria degli insetti impollinatori. Come produttori possiamo fare molto per cercare di ridurre al minimo il ricorso alla chimica, come ci spiega Claudio Porrini, entomologo dell’Università di Bologna: «Prima di arrivare al trattamento chimico bisognerebbe prevenire gli attacchi alle nostre colture dei parassiti o dei patogeni, e questo si può fare solo incrementando la biodiversità inserendo siepi, bordure e boschetti nelle aree coltivate ed eseguendo le rotazioni. Inoltre bisogna fare il monitoraggio degli organismi nocivi e il calcolo della soglia economica. Se il livello di infestazione esige un intervento bisogna valutare se esistono mezzi agronomici, meccanici o biologici».

L’agroecologia a servizio della sovranità alimentare

Perché quando si parla di agricoltura, Slow Food ha le idee chiare e scommette senza esitazione su un approccio agroecologico, in cui le colture sono considerate come parte dell’ecosistema e il modo di coltivare è orientato al mantenimento della complessità dell’ambiente e delle relative interazioni tra le diverse specie agrarie e animali e tra queste e le specie naturali e l’ambiente.

Un approccio che salvaguarda la biodiversità, e la fertilità dei suoli, che rispetta i saperi tradizionali e li adatta alle condizioni locali.

Seguiremo la Settimana di alternative ai pesticidi il cuoi tema conduttore è la sovranità alimentare. «Un concetto – scrivono gli organizzatori – che rappresenta il diritto di scegliere cosa consumare e come produrlo. La sovranità alimentare implica l’autosufficienza e l’economia circolare, la protezione e la conservazione delle risorse, così come dare valore al cibo e a chi lo produce.»

E la strada maestra per raggiungere la piena sovranità alimentare delle popolazioni è l’agroecologia che considera le colture come parte di un ecosistema e intende la coltivazione come atto etico, capace di coniugare la ricerca del profitto e la sostenibilità economica al mantenimento della complessità dell’ambiente e alla tutela della biodiversità.

Un approccio che oggi possiamo definire avanguardistico unica risposta alle crisi attuali.

Info utili

Qui trovate il documento di posizione sull’agroecologia redatto da Slow Food

Di seguito le sostanze sostanze che nel linguaggio comune conosciamo come pesticidi e gli effetti sull’ambiente

anticrittogamici (contrastano le malattie e/o alterazioni da funghi e batteri);

nematocidi, insetticidi e acaricidi (combattono insetti e altri animali dannosi);

diserbanti ed erbicidi (eliminano le erbe considerate infestanti);

fitoregolatori (ormoni vegetali e assimilabili);

radicanti e bracchizzanti.

Effetti: