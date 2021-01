Settimana intensa per i tecnici del Soccorso Alpino Toscano che dai primi giorni dell’anno nuovo lavorano all’evacuazione di neve nel pistoiese e non solo.

Molte squadre da tutta la regione si sono date il cambio.

Presenti infatti le Stazioni del Monte Falterona, Monte Amiata, Querceta, Appennino e tecnici della Delegazione Speleo.

Negli ultimi due giorni inoltre, per la gestione di questa emergenza neve, il Soccorso Alpino ha attivato una postazione presso la Sala di coordinamento regionale per le Maxiemergenze nella Centrale Operativa del 118 di Pistoia-Empoli, dov’è presente anche un operatore del Soccorso Alpino esperto in cartografia che da oggi lavora ad una mappa, creata con punti geolocalizzati, per il posizionamento di gruppi elettrogeni da parte di Enel nelle zone in cui manca la corrente.