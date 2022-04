SETTIMANA DI INIZIATIVE A MASSAROSA PER IL 77º ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

L’amministrazione Comunale ha patrocinato il calendario di iniziative promosso dall’ANPI che ha preso il via il 19 aprile con la commemorazione della Fucilazione di Monti e Randazzo al cimitero di Massarosa e a seguire con il ricordo in sala consiliare della vicenda con nuovi approfondimenti storici.

Gli appuntamenti di ANPI tornano invece il 24 aprile alle 9.00 in sala consiliare con il ricordo della storia inedita di Angelo Samaia, arrestato a Compignano perché ebreo dalla GNR deportato e morto in un campo di concentramento. Interverranno oltre all’Amministrazione ed ad ANPI anche lo storico e giornalista Nicola Di Nardo ed i parenti di Samaia. Sarà poi posizionata una targa commemorativa sulla strada per Compignano vicino a quella che ricorda l’eccidio posta vicino al luogo dell’esecuzione di Amos Paoli. Infine il 25 aprile passeggiata, con pranzo al sacco, per ripercorrere i luoghi (Quiesa Massaciuccoli Compignano) della drammatica estate del 1944 che sfociò appunto con la Liberazione di Massarosa nel settembre.