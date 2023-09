Settimana della mobilità europea: venerdì 22 settembre un convegno sulla mobilità ciclabile

Settimana della mobilità europea: venerdì 22 settembre un convegno sulla mobilità ciclabile ed una tavola rotonda sul progetto della metropolitana di superficie Lucca-Pisa-Livorno

L’assessore Santini:”Opportunità per promuovere i nuovi servizi, sensibilizzare i cittadini e mettere in campo nuove idee verso obiettivi ambiziosi per una mobilità green e sostenibile”

Proseguono le iniziative del Comune di Lucca per la Settimana Europea della Mobilità, con una serie di attività volte ad instaurare e promuovere buone pratiche ambientali e di mobilità, quali l’efficientamento energetico ed il trasporto ambientale.

Dopo la presentazione del nuovo servizio di bike sharing rivolto alla cittadinanza, che sarà gestito dall’azienda RideMovi, l’amministrazione ha organizzato per venerdì 22 settembre un importante convegno che si svolgerà presso l’info point del Castello di Porta San Donato e che si articolerà in due focus tematici.

Alle ore 10 si partirà con la tavola rotonda “Mobilità ciclabile nella aree urbane: quali infrastrutture?”, dove interverranno l’Osservatorio Nazionale Sharing Mobility, il Comune di Bergamo, l’azienda RideMovi, FIAB Toscana e il Mobility Manager di Lucca.

Nel pomeriggio, alle ore 17.30, è prevista invece una seconda tavola rotonda con tema “La metropolitana di superficie Lucca – Pisa – Livorno”. Gli interventi saranno a cura degli assessori con delega alla mobilità delle dei comuni di Lucca, Pisa e Livorno: Remo Santini, Massimo Dringoli e Giovanna Cepparello.

Domenica 24 settembre invece, a chiusura della Settimana della Mobilità, è prevista come già annunciato una inedita “giornata senza auto”, in cui verrà totalmente inibito il traffico veicolare in centro storico dalle ore 15 alle ore 19, chiudendo di fatto l’accesso per i mezzi a motore ad ogni porta della città, mantenendo salva l’accessibilità solo al parcheggio Mazzini (svoltando a destra da Porta Elisa) ed esclusi i mezzi autorizzati per esigenze di ordine pubblico o soccorso, trasporto pubblico locale, veicoli con contrassegno disabili e residenti in possesso di permesso di accesso alla ZTL. I dettagli dell’iniziativa saranno comunicati nei prossimi giorni tramite i canali ufficiali del Comune di Lucca.

“Dopo la presentazione del nuovo servizio di bike sharing – dichiara l’assessore Santini – proseguono le iniziative per questa importante ricorrenza, che rappresenta una nuova occasione per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche ambientali legate alla mobilità urbana e l’opportunità per mettere in campo nuove idee verso obiettivi ambiziosi di mobilità green e sostenibile”.

