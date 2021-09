Settembre Lucchese, tornano le Fiere (ma serve il green pass)

LUCCA – Dopo lo stop imposto dalla pandemia, tornano quest’anno le Fiere del Settembre Lucchese. Lo ha annunciato il Comune, specificando però che dovranno essere rispettate alcune norme imposte dall’emergenza Covid.

La Fiera di Borgo Giannotti si svolgerà nei tre giorni del 14, 21, 29 settembre e nelle domeniche intermedie, il 19 e il 26 settembre. Per accedervi saranno necessari green pass e mascherina. Trattandosi di un’area aperta non delimitata non sarà effettuato nessun controllo preventivo all’ingresso, ma i contravventori potranno essere soggetti a sanzione da parte delle Forze dell’Ordine. Nell’area della Fiera non potranno essere superate le 3000 persone presenti contemporaneamente: in corrispondenza degli accessi saranno quindi presenti degli steward che modereranno le entrate. Personale della protezione civile sarà presente anche all’interno della fiera, in particolare nelle zone dove in genere si formano assembramenti, per far defluire le persone secondo i migliori percorsi. I banchi della fiera saranno solo quelli fissi, in tutto 243, fra alimentari e non alimentari.

Si svolgerà anche la Fiera del Bestiame al Foro Boario anch’essa nei giorni 14, 21 e 29 settembre. Per accedervi sarà necessaria la mascherina. Per quanto riguarda il green pass, in questo caso trattandosi di un’area delimitata, sarà effettuato il controllo preventivo all’ingresso da personale addetto.

Infine, il mercato in piazza Napoleone sarà aperto da venerdì prossimo, 10 settembre, fino al 3 ottobre. L’amministrazione comunale ha prolungato quest’anno il periodo della fiera, per recuperare le edizioni di Natale e Pasqua scorse che non si sono potute tenere per le misure restrittive anti contagio. Anche in questo caso l’accesso all’area dovrà avvenire con green pass e mascherina.

