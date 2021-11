Sette volte Messi, l’argentino trionfa al Pallone d’oro

AGI – L’attaccante argentino del Paris Saint Germain, Lionel Messi, ha vinto la 65esima edizione del Pallone d’oro consegnato nella cerimonia a Parigi. Si tratta del settimo successo per ‘la Pulce’ che nel 2021 ha conquistato la Copa America con la selezione albiceleste e la Coppa di Spagna in maglia blaugrana.

Al secondo posto la punta polacca del Bayern Monaco, Robert Lewandoski, che ha ricevuto invece il premio come migliore attaccante dell’anno solare.

Sul gradino più basso del podio il centrocampista del Chelsea Jorginho che ha alzato nel corso dell’anno Champions League, Supercoppa Uefa ed Europeo.

© FACUNDO ARRIZABALAGA / POOL / AFP Donnarumma para il rigore decisivo dell’inglese Saka e dà il titolo europeo all’Italia

Il portiere italiano del Paris Saint Germain, Gianluigi Donnarumma, ha ricevuto il premio Yashin come miglior portiere del 2021. “E’ stato un anno indimenticabile per me – commenta sul palco Donnarumma – a cominciare dal ritorno in Champions con la maglia del Milan fino alla vittoria dell’Europeo con la maglia azzurra. Abbiamo dato gioia a tutti gli italiani e sono senza parole perché è stata una sensazione incredibile”.

Donnarumma che ha vinto l’Europeo da protagonista parando i rigori decisivi nella finale contro l’Inghilterra a Londra succede nell’albo del trofeo istituito nel 2019 al portiere brasiliano del Liverpool, Alisson Becker.