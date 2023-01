Sette pattuglie per un totale di 16 agenti, supportati dal cane antidroga Noa, sono state impegnate nei giorni scorsi in una massiccia operazione di controllo delle strade lungo le colline delle Cerbaie.

Un impegno che portano avanti insieme le polizie municipali di Altopascio, Castelfranco di Sotto, Fucecchio e Santa Croce sull’Arno: è questa una delle azioni previste dalla nuova strategia che come amministrazioni confinanti abbiamo messo in campo, insieme e sotto il coordinamento delle forze dell’ordine e delle rispettive Prefetture, per contrastare lo spaccio di droga.