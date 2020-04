SESTO APPUNTAMENTO PER STAZZEMA E’ CULTURA

Doppio appuntamento con l’arte quest’oggi per “Stazzema è cultura” una intervista al Maestro Antonio Ciccone in occasione della mostra che si tenne al Palazzo della Cultura in Cardoso nell’estate del 2015. Antonio Ciccone è uno dei più importanti pittori viventi e vive e lavora a Firenze, dove si è trasferito dal 1954 per frequentare gli studi d’arte di Pietro Annigoni e di Nerina Simi e la Scuola Libera del Nudo all’Accademia delle Belle Arti. Ciccone ha vissuto tra l’Italia e gli Stati Uniti per molti anni, tenendo più di 175 mostre personali e le sue opere si trovano in musei e collezioni private.

È famoso per i suoi ritratti, le composizioni e i paesaggi, con varie tecniche: carboncino, china, olio, acrilico e affresco. Molti di essi, sono stati in esposizione a Cardoso. Antonio Ciccone ha un rapporto privilegiato con Stazzema in quanto è forse il più famoso degli allievi di Nerina Simi figlia di Filadelfo, di cui frequentò la scuola d’arte agli inizi della sua carriera. Ciccone fu presente con due opere anche nella mostra degli allievi di Nerina Simi dell’estate 2014. Antonio Ciccone è un esploratore della natura e dell’anima, un maestro nel cogliere gli attimi dell’esistenza e di fronte alla delicatezza delle sue opere non si può che trattenere il respiro, avvicinandosi con una certa sacralità ad ognuna di esse per scoprire la maestria di questo grande artista, un vero artista.

Proponiamo contemporaneamente anche un filmato in musica della mostra del 2014 che fu il primo appuntamento dell’estate 2014 e di fatto il battesimo per il nuovo Palazzo della Cultura in Cardoso come apprezzata sede espositiva: artisti di tutto il mondo, in una babele di idiomi, si sono ritrovati nel linguaggio comune dell’arte nel ricordo di Nera Simi, figlia di Filadelfo che proseguì la scuola del padre fino alla sua morte nel 1987. La casa studio di Filadelfo Simi (https://www.facebook.com/studio.simi/) fa parte oggi della rete dell’Associazione Case della Memoria (https://www.casedellamemoria.it/it/). Prima della mostra l’Amministrazione nell’ambito del progetto “Toponomastica al femminile” intitolò una piazza a Nera Simi a Stazzema.

Stazzema, 9 aprile 2020