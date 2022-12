Sesso con 13 parrocchiane? Non è peccato.

La guerra tra Don o forse ex-don visto che il sacerdote Favarin ha deciso di allontanarsi dalla Chiesa e dalla Diocesi di Padova che gli contesta di avere attività imprenditoriali con un fatturato di 1 milione e 700mila euro all’anno con le sue cooperative di accoglienza di minori (pagate con soldi dello Stato) ha fatto tornare alle cronache il caso di “Don” Roberto Cavazza. Ne ha parlato anche Fiorello stamani 19 Dicembre nella sua fortunata trasmissione di successo.

È infatti tornato a dire messa il prete padovano Roberto Cavazzana, ex parroco di Carbonara di Rovolon, dal volto da attore. Il sacerdote già noto alle cronache mondane per essere stato il confessore di Belen e alle cronache giudiziarie per essere stato coinvolto in orge organizzate in canonica da un altro sacerdote con numerose donne. In particolare, secondo quanto emerse durante il processo, don Cavazzana aveva 13 amanti distinte, tra le sue parrocchiane. Il tutto, però, non costituisce reato e il religioso è stato scagionato.

Non andò altrettanto bene al suo compagno di scorribande sessuali, Don Andrea Contin ridotto allo stato laicale. L’uomo patteggiò un anno per lesioni aggravate e minacce a una delle sue amanti, usate in alcuni casi come vere e proprie schiave sessuali.

Il caso Contin era scoppiato nel 2016, quando una donna aveva denunciato il parroco accusandolo di averla picchiata. Lo scandalo si era poi allargato, coinvolgendo diverse presunte amanti e anche don Cavazzana che aveva partecipato ai “festini”.

Quindi mentre il prete-industriale degli ultimi se ne va e ritorna invece Don Roberto, che in questo anno è tornato a dire e ad officiare matrimoni. Richiesto a forza dagli ex parrocchiani.

Non c’è dubbio che Padova, la città dei “senza”: “Santo senza nome”, perché Sant’Antonio, è comunemente chiamato “il Santo” per antonomasia; “Caffè senza porte”, perché il monumentale Caffè Pedrocchi, storico locale cittadino, sino al 1916, era aperto ventiquattro ore al giorno e offriva caffè gratis nella stanza verde da cui: “essere al verde!”; “Prato senza erba”, perché il Prato della Valle, spettacolare “piazza”, era una palude ed anche oggi non è certo un prato; ed anche “Capitello senza colonna”,

perché nell’angolo del Palazzo della Ragione c’è un capitello senza la sua colonna, ha anche: una Diocesi senza pace!

