Servizio di trasporto scolastico: dal 1 marzo al via le iscrizioni online

Lucca – Dal 1 marzo e fino al 30 aprile sarà possibile presentare la domanda online per usufruire del servizio di trasporto per l’anno scolastico 2020/21 rivolto agli alunni che frequentano le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado.

Per farlo è sufficiente accedere al sito www.comune.lucca.it nell’area tematica Scuola ed istruzione – Servizio trasporto scolastico e seguire le indicazioni.

Le richieste di esenzione e di agevolazione tariffaria ai servizi di ristorazione e trasporto per il prossimo anno scolastico potranno invece essere effettuate a partire da maggio/giugno prossimi: ne verrà data specifica comunicazione sul sito del Comune. Per questa tipologia di richieste è necessario essere in possesso della dichiarazione Isee in corso di validità.

Per ulteriori informazioni i cittadini possono rivolgersi ai seguenti recapiti: trasportiscolastici@comune.lucca.it; tel. 0583/445723-10.