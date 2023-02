SERVIZIO DI FORESTERIA DI ALTOPASCIO: APERTO L’AVVISO PER LA GESTIONE E LA CO-PROGETTAZIONE DEI DUE OSTELLI DELLA FRANCIGENA

L’avviso si rivolge a enti del terzo settore, singoli o uniti in associazioni temporanee di scopo, senza scopo di lucro con comprovata esperienza e un forte radicamento sul territorio. I locali a disposizione dovranno essere destinati all’accoglienza dei pellegrini: in alta stagione (1° aprile – 31 ottobre) per il 70%, in bassa stagione (1° novembre – 31 marzo) per almeno il 60%.

I soggetti interessati a partecipare dovranno inviare, entro le 13 di mercoledì 22 febbraio 2023, i documenti via PEC all’indirizzo: comune.altopascio@postacert. toscana.it.

Per eventuali ulteriori informazioni o richieste: ufficio cultura, 0583.216280 – d.panattoni@comune.altopascio. lu.it.

LA FORESTERIA. A Badia Pozzeveri la foresteria nell’Abbazia ospita 22 posti letto ed è stata inaugurata nel settembre del 2019, dopo importanti lavori di riqualificazione condotti dal Comune di Altopascio, con il contributo di Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’ostello si trova nell’ex canonica e nell’ex casa del colono della chiesa abbaziale di San Pietro, all’interno di uno dei siti archeologici più interessanti e importanti d’Italia. Nel cuore di Altopascio, in piazza Ricasoli si trovano ulteriori 12 posti letto, in un contesto unico, in pieno centro storico, all’ombra della Smarrita e a due passi da dove i Cavalieri del Tau hanno reso celebre in Europa e nel mondo il proprio operato.