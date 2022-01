Servizio Civile, prorogata al 10 febbraio la scadenza del bando per i progetti di Confcooperative Toscana

Sono 22 i posti disponibili per l’assistenza ad adulti e minori in condizione di disagio e per la promozione culturale

Firenze, 28 gennaio 2022 – È stata prorogata al 10 febbraio (alle ore 14) la scadenza del bando giovani di Servizio Civile Universale, promosso da Confcooperative Toscana attraverso le coop sociali aderenti. L’obiettivo è sperimentare la cooperazione e avvicinarsi al mercato del lavoro: le sedi di cooperative e imprese sociali che aderiscono al bando sono dislocate di Firenze, Lucca, Arezzo, Prato e Pisa.

I progetti attivati da Confcooperative Toscana sono quattro, per un totale di 22 posti: “Essere insieme (Toscana)”, per l’assistenza di adulti in condizioni di disagio, nei Comuni di Prato, Marradi, Firenze e Sesto Fiorentino; “Crescere Insieme 1 (Toscana)” per l’assistenza a minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale a Campi Bisenzio, Empoli, Montelupo e Castelfiorentino; “Crescere Insieme 2 (Toscana)” per lo stesso settore ad Arezzo, Monte San Savino, Lucca; e infine “Giovani Insieme (Toscana)” per l’educazione e promozione culturale verso minori e giovani a Firenze, Campi Bisenzio e Pisa.

In particolare sono disponibili ancora i posti per i progetti Comes (Comunità Sasso Montegianni) a Marradi e progetti Convoi (Laboratori Altremani) a Sesto Fiorentino. Il bando ed i progetti di Confcooperative Toscana possono essere consultati sul sito www.toscana.confcooperative.it.

Tutti i cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti tra i 18 e 28 anni, in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono presentare domanda di partecipazione (esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it).

I giovani interessati possono inoltre contattare Confcooperative Toscana ai numeri: 055 3905600 e 366 6065924 o alla mail: serviziocivile.toscana@confcooperative.it.