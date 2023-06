Servizi impiego, gli sportelli lavoro arrivano a Capannori (Lu). Inaugurazione mercoledì 7 giugno

Servizi impiego, gli sportelli lavoro arrivano a Capannori (Lu). Inaugurazione mercoledì 7 giugno

Scritto da Redazione, martedì 6 giugno 2023

Anche in provincia di Lucca si rafforza la reste dei servizi per l’impiego di Arti (Agenzia regionale toscana per l’impiego). Domani, mercoledì 7 giugno, alle 11.30 è in programma l’inaugurazione del nuovo sportello decentrato di Capannori, che trova sede presso il Municipio in piazza Aldo Moro.

Al taglio del nastro saranno presenti l’assessora a formazione e lavoro Alessandra Nardini, il sindaco di Capannori Luca Menesini e l’assessora comunale ai servizi al cittadino Serena Frediani.