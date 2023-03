Servizi impiego a San Romano e Piazza al Serchio, la rete di Arti arriva in Alta Garfagnana

La rete dei servizi per l’impiego diventa più accessibile a cittadine, cittadini e imprese dell’Alta Garfagnana. Sono stati inaugurati questa mattina a San Romano in Garfagnana e Piazza al Serchio i due nuovi sportelli territoriali di Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Entrambi sono situati all’interno delle sedi dei due Municipi. Serviranno anche l’utenza dei Comuni limitrofi e delle loro piccole frazioni, da Minucciano e Sillano-Giuncugnano, più vicini a Piazza al Serchio, a Camporgiano, Villa Collemandina e Castiglione di Garfagnana, più vicini a San Romano in Garfagnana.

Al taglio del nastro erano presenti l’assessora al lavoro e alla formazione Alessandra Nardini e i sindaci dei due comuni, Raffaella Mariani (San Romano) e Andrea Carrari (Piazza al Serchio).

Arti erogherà servizi di prima accoglienza e prima informazione orientativa, percorsi di orientamento individualizzato, servizi alle imprese. Gli sportelli saranno aperti dalle 9 alle 13 il martedì a San Romano e il giovedì a Piazza al Serchio.

Alla stregua di quelli già inaugurati nelle settimane scorse in altri territori della Regione, vengono attivati nell’ambito del piano attuativo regionale di Gol (Garanzia Occupabilità Lavoratori), il programma di riforma delle politiche attive del lavoro inserito nel Pnrr, che punta ad una maggiore capillarità della rete dei servizi per il lavoro. In questo caso, i due nuovi sportelli nascono con l’obiettivo di superare per tutta l’Alta Garfagnana le attuali difficoltà logistiche e di collegamento con il Centro per l’Impiego di riferimento, quello della Valle del Serchio (uno dei tre Cpi dell’area lucchese).

L’inaugurazione a Piazza al Serchio“Il nostro impegno per una rete di servizi per il lavoro sempre più capillare prosegue con determinazione”, ha spiegato l’assessora Nardini. “Anche grazie al programma Gol – ha aggiunto – abbiamo una grande occasione, che non vogliamo sprecare: quella di potenziare la diffusione e la capillarità sui territori dei punti di accesso al sistema regionale delle politiche attive. In pochi mesi abbiamo attivato sportelli a a Pontremoli, Carmignano, Altopascio ed il servizio territoriale di Fucecchio e Cerreto Guidi”. “Una rete di servizi per l’impiego prossima a cittadine, cittadini e imprese – ha concluso Nardini – è cruciale per migliorare l’incrocio domanda-offerta di lavoro. Ci consente di cogliere al meglio tutte le opportunità offerte dagli strumenti che stiamo mettendo a disposizione, da quelli finanziati con il Pnrr, al nuovo Patto per il lavoro e alle misure attivate con il nuovo settennato del Fondo sociale europeo. In questo quadro, è fondamentale la grande disponibilità delle amministrazioni comunali. Ringrazio sinceramente la sindaca Mariani e il sindaco Carrari per aver risposto prontamente alla proposta di attivare gli sportelli”.