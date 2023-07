SERRAFEST, IL FESTIVAL MUSICALE IN PROGRAMMA DAL 9 LUGLIO AL 17 AGOSTO

SERRAFEST, IL FESTIVAL MUSICALE IN PROGRAMMA DAL 9 LUGLIO AL 17 AGOSTO

Tempo d’estate, tempo di SERrAFEST, le serate musicali promosse nell’estate seravezzina dall’Ufficio turismo del Comune assieme alla locale Pro Loco.

Si tratta di cinque appuntamenti all’insegna della musica, per accompagnare in appassionanti viaggi nelle melodie italiane e non solo, dalla musica popolare al jazz, dai cantautori a un particolare appuntamento con un eclettico artista seravezzino.

Le serate si svolgeranno in piazza Carducci, nel centro storico di Seravezza, con inizio alle ore 21.15 e saranno a ingresso libero.

“Questa seconda edizione di SerraFest viaggia sull’onda e sui feedback ricevuti l’anno scorso – commenta Tessa Nardini, consigliera delegata al turismo – per cui ci sono delle conferme di artisti che hanno riscosso grande apprezzamento dal pubblico come Panigari, Castelli, Polacci ma anche nuovi ingressi da parte di chi ha apprezzato l’impostazione di questo evento e ha chiesto di farne parte. E poi abbiamo voluto riservare una data alla creatività di artisti seravezzini come Dino Mancino che proporrà una serata da non perdere”.

Dunque si comincerà domenica 9 luglio con Paolo Panigari e Fabiano Corso, già ospiti l’anno scorso, che proporranno “Herr Wanderlust”. Clarinetto e chitarra acustica saranno gli strumenti per spaziare nella musica popolare di tutto il mondo, passando dalle note di Piazzolla a Carpi, da Machado a Dupere, a componimenti tradizionali ebraici, proponendo anche qualche pezzo originale.

Secondo appuntamento il 25 luglio con Daniela Galli e Fausto Comunale per “Mistery Ladies, le donne del jazz”, uno spettacolo sulle grandi interpreti del songbook internazionale dagli albori ai giorni nostri.

Il 4 agosto sarà intrapreso un “Viaggio nella canzone d’autore. I cantautori della scuola genovese” con la voce di Anna Maria Castelli, la chitarra di Adriàn Fioramonti e la fisarmonica di Thomas Sinigaglia.

Il 6 agosto è in cartellone un omaggio a due giganti della musica italiana di nome Lucio, ovvero Dalla e Battisti, con la partecipazione di Caterina Ferri, Angelo Polacci e Dino Mancino.

La chiusura di SerraFest, il 17 agosto, è affidata al musicista seravezzino Dino Mancino per una serata particolare, durante la quale eseguirà brani composti da Bruno Tessa e Walter Bandelloni da lui riarmonizzati, coinvolgendo la chitarra di Andrea Bartelletti e le voci di Caterina Ferri e Silvia Trigiani. Brani frutto della perfetta fusione tra le diverse sonorità costruita negli studi seravezzini di registrazione Torcicodarecords di Valerio Salvetti.

Non mancheranno nella serata proposte di noti brani di musica leggera e di musica classica, il tutto presentato fuori da ogni schema tradizionale da amici che si affacceranno sulla ribalta di questo festival.