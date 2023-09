Sergio Tappa: prosegue al Palazzo delle Esposizioni di Lucca la personale “Vincoli.

L’artista romano, lucchese d’adozione, si racconta in 100 opere

Sempre al Palazzo delle Esposizioni le foto di Lorenzetti che raccontano il sapere legato alla castagna e ai riti produttivi autunnali, alla Chiesa dei Servi e in centro storico prosegue “Labirinto” con le opere site specific di Moneyless, Tellas e StenLex

Tre mostre, tre proposte, tre racconti per 6 artisti, tutti promossi dalla e fondazioni dalle Fondazioni Banca del Monte di Lucca e Lucca Sviluppo. Prosegue infatti, aperta dal martedì alla domenica al Palazzo delle Esposizioni di Lucca, la personale di Sergio Tappa: 100 le opere con le quali l’artista romano si racconta alla città che ha scelto come casa e fonte di ispirazione. “Vincoli. Anima mediterranea, pittura mitteleuropea” è a cura di Alessandro Romanini, corredata da un esaustivo catalogo edito da Maria Pacini Fazzi Editore, ed è visitabile a ingresso libero dal martedì alla domenica con orario 15,30/19,30.

Stessi giorni e orari, ma ingresso da via del Molinetto, la fotografica di Luca Lorenzetti “Dalle castagne alla dolce farina”, organizzata dall’Associazione Castanicoltori della Lucchesia con le immagini realizzate per valorizzare la tradizione millenaria del territorio e rendere consapevoli i visitatori di quanto sia laborioso e complesso il lavoro del castanicoltore che vuole ottenere una farina di castagne di elevata qualità: una tradizione dei territori della Repubblica di Lucca legata al castagno, pianta generosa che ha per secoli rappresentato una certezza per l’alimentazione delle popolazioni.

L’arte urbana rivisita ed arricchisce il centro storico di Lucca grazie alle installazioni site specificdi Moneyless, Tellas e StenLex all’interno della Chiesa dei Servi (Piazza Santa Maria dei Servi, Lucca, dal giovedì alla domenica 16–19), sulle Mura Urbane, in via Fillungo, in piazza San Martino ed sull’esterno della ex Manifattura Tabacchi, con le quali prosegue e si conclude la mostra “Labirinto”, frutto di un progetto artistico diffuso nel tempo e nello spazio curato da Gian Guido Grassi ispirandosi al bassorilievo sulla colonna del portico della cattedrale di San Martino. La mostra è realizzata in collaborazione con Start – Open your eyes, il contributo del Consiglio della Regione Toscana e del Comune di Lucca, con il patrocinio Ministero degli Affari Esteri e dalla Cooperazione Internazionale. Alcune opere di Moneyless e StenLex, infatti, sono state recentemente entrate a far parte della Collezione Farnesina.



Palazzo delle Esposizioni di Lucca (Fondazione Banca del Monte di Lucca)

Piazza San Martino 7, 55100 Lucca

Orario: dal martedì alla domenica ore 15,30/19,30

Ingresso libero

Chiesa dei Servi,

Piazza Santa Maria dei Servi, Lucca

Orario: dal giovedì alla domenica 16.00 – 19.00

Ingresso libero

