Serchio:un fiume di colori e i graffiti di Nave

– 16:30

Serchio: per i lucchesi questo nome racconta innumerevoli storie, dalle fantasiose leggende ai tragici eventi che hanno messo a dura prova gli abitanti della piana.

Il paesaggio spazia soprattutto sulle colline a confine con la Val Freddana e l’Oltreserchio e gli immancabili Monti Pisani. Ma anche Pizzorne, Apuane e Appennino accompagneranno i nostri passi

Partendo da Ponte San Pietro e dall’abitato di Nave attraverseremo i campi che circondano l’alveo del fiume, percorreremo gli argini che costituiscono il parco fluviale.

Ci immergeremo in folte macchie di pioppi di diverse specie e ammireremo alcune delle sue bianche e sassose spiagge.

Lungo il corso del Serchio avremo modo di lasciarci sopraffare, oltre che dal trascorso di questo fiume, anche dalle diverse tonalità di colori stagionali che illuminano le Colline di Oltreserchio, i Monti Pisani e tutta la campagna settentrionale della lucchesia.

Arriveremo fino alle antiche cateratte del Canale Ozzeri chiudendo l’anello al paese di Nave e ai suoi graffiti



Lunghezza: 17 km

Dislivello 0 m

Difficoltà: T (turistico) adatto a persone abituate a camminare

Non adatto sotto i 8 anni

Non presenta particolari difficoltà tecniche, saliremo e scenderemo alle volte lungo i ripidi argini

Numero min. partecipanti: 4

Numero max partecipanti: 25 persone (a discrezione della guida in base alle prenotazioni per garantire il giusto distanziamento)

Cani: 2 ammessi

Riceverete tutti i dettagli sul luogo di ritrovo e svolgimento evento una volta confermata la vostra partecipazione





• € 17,00 adulto fino a 12 anni

• € 12,00 sotto 12 anni

La quota escursione comprende:

– Servizio Guida Ambientale Escursionistica

