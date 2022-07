SERAVEZZIANAGREENWORLD “T-Shirt d’artista” si connette con il WWF e coglie l’occasione per organizzare anche una raccolta di cibo per animali

SERAVEZZA – La Seravezziana Eventi è lieta di comunicare che il progetto SERAVEZZIANAGREENWORLD “T-shirt d’Artista” si unisce con l’AssociazioneLAssiolo di Marina di Massa. Questa organizzazione di tutela ambientale è nata nel 2006 come collaboratrice del WWF ITALIA per il recupero di aree protette e centri di recupero per animali. FINALITÀ DEL CONTRIBUTO collaborazione Comitato #oasiWWFapuoversiliesi.

Grazie alla partecipazione di tutti voi, avrà il piacere di accogliere (dopo la serata del #23luglio di ESPOSIZIONE della Seravezziana in via Roma dalle ore 19.00), le vostre creazioni che hanno toccato diversi temi. Sarà un viaggio ed una condivisione che potrà, su larga scala, avere un effetto di sensibilizzazione sull’ambiente e sulla vita di chi lo abita.

Inoltre da lunedì 18 a venerdì 22 ( tranne il giovedì mattina) dalle 7.00/12.30 -16.30/21.00, il CAFFÈLASERAVEZZIANA -via Roma 23 Seravezza-, sarà PUNTO DI RACCOLTA cibo per animali.

DONAZIONE CIBI di maggior conservazione scatolette o crocchette per cani, misto polli, fioccato per tutti i tipi di pappagalli, mangime per tartarughe d’acqua, mangime per pesci, pane secco.

Ricordiamo anche DONAZIONI PayPal: associazioneassiolo@gmail.com

IBAN: IT58L0200813601000041263736 intestato Associazione l’Assiolo.