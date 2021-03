Seravezza – Vanessa Greco (Patto Civico) lancia l’idea dello Sportello h24 di Informazione e Supporto ai cittadini per le difficoltà causate dalla Pandemia

Ieri, nell’assise del Consiglio Comunale di Seravezza, Vanessa Greco, esponente di opposizione della lista Patto Civico, ha lanciato la proposta di uno Sportello di Informazione e Supporto h24, legato alle difficoltà che l’emergenza sanitaria ha creato e continua a creare tra i cittadini, soprattutto per quanto riguarda le categorie già fragili. Raggiunta al telefono, ecco cosa ci ha fatto sapere – “Da diverso tempo, in qualità di esponente politico, mi giungono moltissime richieste di aiuto, alle quali cerco di rispondere dando il massimo supporto possibile, ma non sempre i mezzi a disposizione ci consentono di fare la differenza, per questo, ieri sera, durante il Consiglio Comunale, ho avanzato la proposta dello Sportello di Informazione e Supporto h24, per soccorrere chiunque si trovi disorientato o debba affrontare grandi difficoltà nella gestione di tutte le problematiche legate alla diffusione del Covid. Chi per qualsiasi motivo deve affrontare una situazione di criticità, anche grave, si sente letteralmente abbandonato, non sa a chi rivolgersi e neppure cosa fare. Non meno serie si sono rivelate tutte le problematiche derivanti da un utilizzo poco spigliato della tecnologia informatica, soprattutto per quanto riguarda gli anziani. Pensiamo, ad esempio, alla prenotazione dei tamponi, che si fa on line sul portale della Asl, le cui liste vengono aperte ad orari impossibili, anche alle 24.00, ma vale lo stesso per il ritiro del referto con l’esito del tampone, che si fa sempre in modalità telematica e per la prenotazione dei vaccini, anche questa on line. Proprio sui vaccini, poi, c’è molta poca chiarezza, soprattutto sulle modalità di accesso: ne deriva che in molti non sanno neppure di averne diritto e in che tempi. Ebbene, alla luce di quanto esposto, ho lanciato l’idea dell’attivazione di uno Sportello di Informazione e Supporto h24, il quale possa intervenire in aiuto ai cittadini. Parallelamente, sarebbe necessario porre in essere una campagna a favore di una corretta ed omogenea informazione, elaborando una sorta di Vademecum digitale che raccolga le risposte alle domande e ai dubbi piu’ frequenti, da inserire opportunamente nel sito del comune e sintetizzando tali informazioni anche in un opuscolo da distribuire o mettere in esposizione presso i presidi sanitari locali.

L’idea è stata accolta con favore sia dall’assessore al sociale, Orietta Guidugli, sia dal Sindaco, i quali i quali si sono espressi in merito ad un concreto approfondimento sulla fattibilità della proposta.”