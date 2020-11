SERAVEZZA – Urbanistica, Edilizia e Suap tornano a pieni organici.

Urbanistica, Edilizia e Suap tornano a pieni organici. Si realizza il progetto di riorganizzazione e potenziamento dei settori avviato dall’Amministrazione comunale

Con l’entrata in servizio di due nuovi tecnici si è completato nei giorni scorsi l’iter di riorganizzazione e potenziamento dei settori Urbanistica, Edilizia privata e Attività produttive del Comune di Seravezza. Le due assunzioni fanno seguito all’inserimento in organico di due dipendenti con mansioni amministrative, avvenuto a settembre, e al precedente ingresso di un tecnico specializzato presso il neo costituito Ufficio cave.

«Si chiude il cerchio di un lungo lavoro impostato e realizzato dall’Amministrazione comunale per razionalizzare e potenziare le attività di questi settori strategici, puntando su una nuova organizzazione dei servizi e sull’arricchimento delle strumentazioni e delle professionalità», spiega la vicesindaco Valentina Salvatori. «Il progetto ha preso le mosse a gennaio dello scorso anno con l’accorpamento degli uffici Attività produttive, Edilizia privata e Urbanistica sotto un’unica direzione, affidata all’architetto Andrea Tenerini. Si è creato in tal modo un ambiente di lavoro omogeneo e interconnesso per la gestione di pratiche che richiedono spesso atti e pareri che coinvolgono trasversalmente più uffici. La collaborazione fra professionalità diverse migliora i processi e permette di muoversi più agevolmente nella vasta e complessa normativa dei rispettivi ambiti. Poi, per la prima volta, abbiamo dotato il Comune di Seravezza di un Ufficio cave, specializzato nella gestione tecnica e amministrativa di tutte le questioni legate alle attività estrattive, molto rilevanti nel nostro Comune dal punto di vista economico ma anche sotto il profilo ambientale. Infine il tassello delle assunzioni: l’ingegner Luca Fantini all’Ufficio cave dalla metà dello scorso marzo; gli amministrativi Azzurra Maffei e Andrea Biagini assunti con nostro concorso ed assegnati rispettivamente al Suap e all’Edilizia privata in sostituzione di due dipendenti, uno andato in pensione e l’altro trasferitosi ad altro ufficio comunale; i geometri Erika Palagi e Luca De Masi, selezionati attingendo alla graduatoria di un concorso promosso dal Comune di Forte dei Marmi, entrati in servizio l’altro ieri all’Edilizia privata a copertura dei posti lasciati liberi da due dipendenti trasferiti ad altri enti. A tutto questo bisogna aggiungere le risorse che da tempo l’Amministrazione sta assegnando per spingere sull’innovazione tecnologica. Tre elementi – organizzazione, professionalità e strumenti – alla base di questo nostro progetto di potenziamento del settore e dei servizi da rendere ai cittadini e al tessuto produttivo locale».

Gli organici tornano al completo permettendo al settore di superare gli affanni vissuti nei mesi scorsi. «A marzo ci siamo trovati con quatto unità in meno rispetto alle nove previste in pianta organica», spiega l’architetto Tenerini «e questo ci ha messo notevolmente sotto pressione, soprattutto in ambito Suap, dovendo peraltro fronteggiare situazioni e problematiche legate alla pandemia e quindi per buona parte inedite. Siamo comunque riusciti a far fronte a tutte le necessità. All’inizio del nuovo anno, trascorso un fisiologico periodo di ambientamento e assestamento, saremo a pieno regime. Sottolineo volentieri il fatto che i nuovi arrivati sono tutti molto competenti: giovani che si sono classificati ai vertici di difficili selezioni e che avremo al nostro fianco nei processi di innovazione. Innovazione che passa anche attraverso un continuo aggiornamento degli hardware e dei software e nell’implementazione di nuovi processi operativi. Ad esempio, il recente acquisto di uno scanner laser grande formato ci permette di digitalizzare documenti, tavole e progetti molto grandi e di inviarli direttamente per email evitando agli interessati di recarsi in Municipio a ritirare le stampe. Stiamo inoltre pensando all’introduzione di servizi fruibili direttamente online che velocizzino e semplifichino i rapporti con cittadini e professionisti»