Seravezza – Un’altra vittima del mostro Covid-19

Era di Ripa, Paolo Baldi, 75 anni. Già affetto da altre patologie polmonari, Paolo da circa due anni era costretto a circolare, spesso, coadiuvato da una mascherina che gli forniva ossigeno. Aveva vissuto molti anni all’estero, grazie a suo lavoro, era specializzato nelle pavimentazioni in marmo, prima di andare in pensione. Lascia la moglie, che abita attualmente in Scozia, e il figlio, che si trova in Bulgaria.

Erano i parenti ad occuparsi di lui, la cognata e i nipoti che gli abitavano accanto. Paolo è deceduto all’Ospedale Versilia. I parenti sono distrutti, hanno raccontato di averlo assistito fino a quando è stato possibile, ma non essere piu’ riusciti a vedere il proprio caro, nel momento in cui avrebbe avuto piu’ bisogno, è stato un colpo al cuore.