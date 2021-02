Seravezza – Una pennellata di rosso per San Valentino a favore della campagna contro la violenza sulle donne

Una pennellata di rosso negli angoli piu’ caratteristici del centro storico, e subito sembra di trovarsi in un quadro di Matisse.

L’idea è stata di una cittadina di Seravezza, Daniela Buselli che, con l’aiuto di Valentina Salvatori, Giacomo Genovesi e la cartolibreria Il Settebello, ha allestito le panchine piu’ frequentate del centro storico, approfittando della festa di San Valentino per lanciare un forte messaggio contro la violenza sulle donne.

Le panchine, sapientemente addobbate con cuori e stoffe rigorosamente in rosso, hanno a corredo, sulle sedute, una pietra in marmo con scritta l’ormai famosa frase “L’Amore non alza le mani ma ti prende per mano”, emblema della campagna contro la violenza sulle donne e che fa immediatamente cogliere il vero significato di queste installazioni.

Da ieri le panchine sono già diventate la meta preferita per il classico selfie!