Seravezza – Tracce dal passato. Seconda puntata

ALCUNE NOTE SU VICENDE STORICHE CHE HANNO INTERESSATO SERAVEZZA – SECONDA PUNTATA

La lotta tra Pisa e Lucca per il controllo delle terre versiliesi iniziò verso la fine degli anni Sessanta del XII secolo. All’inizio del 1169 Veltro e altri nobili, tra cui i Cattani della Versilia e della Garfagnana, in accordo con i pisani si sollevarono contro Lucca.

Dagli “Annales lucenses” di Tolomeo: “Velter de Corvaria et filii cum Gaiferro et filio Uguccionis et Raynerio intraverunt arcem Flamingam, et rebellaverunt a civitate Lucensi, colligati et jurati cum Chatanis de Versilia et de Garfagnana, et cum Pisanis contra Lucenses”.

L’episodio viene anche riportato da Giovanni Sercambi, nato a Lucca nel 1348, nelle sue Croniche: “l’anno di MCLXVIIII lo Veltro da Corvaia e figluoli, co’ Grifoni e Ranierio figluolo Sculti e figluoli Uguiccioni intrònno m nella roccha Framingha e ribellavansi dal comune di Luccha, e fecero jura et secta co’ captani di Versigla e co’ captani di Garfagnana co’ Pisani contra Luccha”.

Lucca reagì prontamente, marciando contro Corvaia ed espugnandola. Coloro che erano nella rocca vennero catturati e i lucchesi incendiarono il borgo di Corvaia.

Ancora dall’opera di Tolomeo: “et tunc Lucenses congregaverunt gentem et iverunt armata manu contra arcem, et VIII calendas ianuarii obsiderunt et expugnaverunt eam et vi belli caeperunt, captis hominibus qui erant in arce. Combusserunt insuper burgum de Corvaria, sed arcem tenuerunt”.

Giovanni Sercambi conferma i fatti: “alla quale rocha lo populo di Luccha adìXXI gennaio andò a combactere e vinsela con tutti quelli che dentro v’erano, e arseno lo borgo di Corvaia e tucta la terra guastarono”.

Le truppe lucchesi non mancarono di colpire anche le altre parti della Versilia, in particolare la zona di Fillungo: “et eodem anno XXIIII die aprilis profecti sunt Lucenses ad devastandam planitiem dictam de Fillungo in Versilia” (Annales lucenses).

Giovanni Sercambi riporta una seconda incursione delle truppe lucchesi nel mese di agosto: “e in quell’anno, del mese d’ogosto, lo populo di Lucca ritornò a guastare lo piano di Versigla et di Fillungo di Versigla”.

L’anno successivo fu altrettanto burrascoso.

Siamo nel 1170. I lucchesi, dopo averla espugnata, controllavano finalmente la rocca di Corvaia (Lucenes … arcem tenuerunt).

Pisa non perse tempo e assediò Corvaia, prendendola per fame. Negli “Annali pisani” Paolo Tronci scrive: “i Pisani … andarono dipoi ad assediare il castello della Corvara, e lo strinsero in modo, che non potendo avere aiuto alcuno, per non morirsi di fame gli abitatori si arresero ai Pisani”.

Lucca radunò un esercito di cinquecento soldati e distrusse il borgo di Brancagliana. I pisani, alla notizia del prossimo arrivo dell’esercito lucchese, preferirono ritirarsi e andare ad assediare il castello di Agnano, situato nel territorio dell’odierno Comune di San Giuliano Terme.

Tolomeo scrive negli Annales: “Lucenses destruxerunt Burgum de Brancagliana, et erant CCCCC milites cum magna turba populi. Pisani autem qui obsidebant arcem Guidingam, ut audierunt adventum Lucensium, statim cesserunt, et iverunt ad expugnandum Castrum de Agnano”.

Come già detto, l’assedio pisano aveva ridotto Corvaia alla fame. Lucca si adoperò per portare cibo a coloro che avevano resistito alle truppe pisane. Scrive Tolomeo: “eodem anno Lucensis populus… in manu forti portaverunt victualiam pro arce de Corvaria”.

L’esercito lucchese non mancò poi di portare danno nella piana di Fillungo, terra dei Cattani, e di devastare la regione della vicina Vallecchia, nel mese di giugno: “eodem anno Lucenses devastaverunt planitiem supra dictam de Fillungo in Versilia Cathanorum. Eodem anno devastaverunt regionem de Vallecchia XVI die junii”.

Successivamente Lucca tornò definitivamente padrona della situazione nella zona di Corvaia e per circa cinque decenni non si registrarono fatti di rilievo.

Nel 1224, riferisce Targioni Tozzetti (Relazioni d’alcuni viaggi…), Pisa ebbe nuovamente interesse ad estendere la sua influenza in Versilia.

A questo scopo i pisani strinsero patti con i Conti di Corvaia e Vallecchia, obbligandosi a sostenere i diritti di questi contro chiunque, eccetto l’Impero: “adiuvabimus vos tenere, mantenere et possidere omnes terras, roccas et castra, excepto tantum Burgo Brancaliani, contra lucenses, et contra omnem aliam personam praeterquam contra Imperium”.

L’intesa con Pisa però non mise completamente al sicuro Corvaia e Vallecchia da future campagne militari lucchesi.

“Le croniche” di Sercambi riportano che nell’anno 1238 “Lucha andò adosso a Corvaia et a Vallecchia, e doppoi molto stare, l’ebero per forza, e disfecelo e simile lo borgo di Strectoia e Sala”.

Fu necessario ottenere dall’imperatore Federico II un diploma di sicurezza, datato 1242. Alle terre di Vallecchia e Corvaia, insieme a diverse altre, venne riconosciuta diretta tutela da parte dell’imperatore.

“In nomine Sancta et individua Trinitatis. Fridericus divina favente clementia Romanorum Imperator semper Augustus… quod nos attendentes debitam fidem et devitionem sinceram … Dominorum de Vallechia, Dominorum de Corvaria… ipsos omnes, et omnia bona eorum mobilia et immobilia, quae nunc tenet et possident, sub Majestatis nostrae, et Imperii protectione recepimus speciali”.

Nel 1250 l’Imperatore Federico II passò a migliore vita. Gli anni seguenti videro Pisa impegnata nella guerra della Lunigiana. Lucca colse allora occasione per tornare in Versilia.

Nel frattempo Firenze, vinta la guerra contro Volterra, si volse contro i pisani. Questi non ritennero opportuno impegnarsi in nuove operazioni militari eproposero ai fiorentini la pace : Pietrasanta passò sotto il controllo di Firenzeche a sua volta la cedette ai lucchesi.

I Cattani di Corvaia e Vallecchia erano però rimasti fedeli a Pisa, fatto che venne giudicato dai lucchesi equivalente al tradimento.

All’inizio del 1254 Lucca marciò contro Corvaia e Vallecchia, nonostante il freddo, la neve e l’aiuto che Pisa aveva inviato alle due rocche, che vennero espugnate e distrutte.

Così scrive Tolomeo: “Lucenses cum suis amicis fecerunt exercitum contra Cattanos de Corvaria et Vallecchia propter pacta non servata, quia proditorie commiserunt se Pisanis; unde provocati contra eos, non obstante adjutorio Pisanorum, devastaverunt eos, non obstante intensissimo frigore, quod fuit illo tempore in Ianuario cum abundantia nivium, caeperuntque per violentiam Corvariam et Valiecchiam, et combusserunt eas ac destruxerunt”.

L’anno successivo, sempre secondo quanto riporta Tolomeo, il potestà di Lucca Guiscardo si dedicò a Pietrasanta, provvedendo a fortificarla maggiormente e a popolarla con uomini di Corvaia e Vallecchia.

Non fidandosi più dei Cattani di Corvaia e Vallecchia, Guiscardo ebbe cura di distruggere ogni loro fortificazione: “alterum vero de Petrasancta replevit hominibus de Corvaria et de Vallecchia, eximens eos ab omni onere et fidelitate Nobilium. Et destructa sunt omnia fere castra nobilium de Versilia, nisi quantum pertinerent ad Lucenses, assumpta causa a Cattanis de Corvaria et Vallecchia, quia in facto nostrae Communitatis non sunt inventi fideles”.

Verso la fine degli anni Sessanta del XIII secolo le rocche di Vallecchia e Corvaia vennero riedificate con il benestare di Carlo I d’Angiò.

Lucca vide immediatamente il pericolo di una revanche da parte dei Cattani e per arrecare loro danno prese le armi. L’esercito condotto da Guglielmo di Maona distrusse Seravezza nel mese di ottobre dell’anno 1269.

Testimone diretto dei fatti fu Guidone di Corvaia, che scrive: “die Dominici XII octubris. Dominus Gulielmus de Maona, Vicarius in Versilia pro Communi Lucano, equitavit armata manu cum hominibus de Petra Sancta ad destruendum Villam de Seravetia in damnum Nobilium de Corvaria et Vallechia”.

Perso ogni potere, i Signori di Corvaia e Vallecchia andarono in esilio e i lucchesi distrussero tutte le opere di fortificazione che erano rimaste.

Un’epoca si chiuse definitivamente.

