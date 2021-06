Seravezza torna a sbocciare

SERAVEZZA – Nell’aria c’è tanta voglia di tornare a vivere le nostre vite in modo normale; Seravezza si prepara a fare ciò che le riesce meglio, cioè sbocciare. Non a caso il simbolo di Seravezza è proprio una rosa che sboccia in mezzo alla valle.

Quale miglior primo evento della stagione potevamo desiderare se non Il Giardino Fiorito, tradizionale appuntamento floreale e artigianale giunto già alla sua VIII edizione.

La mostra mercato si svolgerà nel centro storico di Seravezza sabato 26 e domenica 27 giugno a partire dalle 10 del mattino fino alle 23 il sabato e fino alle 20 la domenica. L’ingresso è libero.

I fiori domineranno la scena coi loro colori e i loro profumi, ma ci sarà anche spazio per l’artigianato, la ceramica, l’oggettistica, vasi, antiquariato e molto altro.

Per sabato sera è previsto anche l’intrattenimento musicale e gastronomico con i famosi tordelli di Seravezza.

La Pro Loco invita infine tutti i versiliesi a partecipare alla terza edizione del concorso “Balcone fiorito” che premierà il balcone o il giardino più bello. Informazioni su www.prolocoseravezza.it

Per ulteriori informazioni: 347 5600197 – 0584 757325