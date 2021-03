Seravezza – Strada chiusa mercoledì 10 marzo dalle 14:00 alle 16:30 tra il Ponte del Pretale e via Emilia per il passaggio della Tirreno-Adriatico

In occasione del passaggio della 56ma Tirreno-Adriatico, mercoledì 10 marzo 2021, il principale asse di collegamento tra il capoluogo e la piana sarà interdetto al transito automobilistico. La chiusura si protrarrà dalle ore 14:00 alle 16:30 circa ed interesserà le vie Esterna, De Gasperi e Alpi Apuane da Corvaia alla via Emilia. Per le auto provenienti dall’area montana seravezzina e stazzemese un primo filtro sarà istituito in piazza Mazzini, nel centro di Seravezza, mentre il blocco vero e proprio sarà al Ponte del Pretale, all’intersezione con via Buonarroti. Sul fronte opposto, via Alpi Apuane sarà chiusa all’altezza della rotonda di via Emilia. Sull’intero tratto interessato vigerà fin dalla tarda mattinata il divieto di sosta su entrambi i lati. Tutti gli incroci saranno presidiati dagli agenti della polizia municipale, dalle forze di polizia statali e dai volontari abilitati dagli organizzatori.

I cittadini residenti, le imprese, i lavoratori e i visitatori presenti in zona sono invitati a tenere conto della prevista chiusura nel programmare i loro spostamenti prima e durante il passaggio della corsa ciclistica.