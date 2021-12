Seravezza – Sorpreso con droga e soldi, arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Seravezza, nel corso della nottata, hanno arrestato A.M., classe 2001, incensurato, per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, fermato a bordo della propria auto nel corso di un posto di controllo dei militari, a seguito di perquisizione veicolare è stato trovato in possesso di 4 dosi di “cocaina” ed oltre 500 euro in contanti.

I militari hanno dunque eseguito successivamente una perquisizione presso l’abitazione del giovane rinvenendo ulteriore droga e segnatamente 34 involucri di sostanza stupefacente del tipo “cocaina” per un peso complessivo di 65 gr. , altra sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso complessivo di 32 gr. nonche’ due bilancini di precisione e la somma di 12.000 euro in banconote di vario taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

Le sostanze stupefacenti ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro dai militari mentre il giovane, dichiarato in arresto, su disposizione del magistrato di turno della Procura di Lucca è stato collocato in regime di arresti domiciliari presso il suo domicilio di Seravezza in attesa dell’udienza di convalida che si è svolta stamattina a Lucca e si è conclusa con il patteggiamento e la condanna a 2 anni e 10 mesi di reclusione e multa di 14.000 euro con pena sospesa e la sottoposizione del giovane all’obbligo di firma.