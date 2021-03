Seravezza – Sorpresi a Querceta con diverse dosi di droga, arrestate tre persone dai Carabinieri

Querceta (LU): Sorpresi con diverse dosi di droga, arrestate tre persone dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Querceta hanno arrestato in flagranza di reato tre soggetti, tutti italiani, B.M., 51enne, C.M., 31 anni e M.C.J., 33 anni, abitanti a Pietrasanta, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

Venerdì sera, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Querceta, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha notato un’autovettura con i tre soggetti a bordo ed ha deciso di fermarli per sottoporli a controllo.

All’atto del controllo, i tre occupanti hanno manifestato segnali di nervosismo tanto da insospettire i militari dell’Arma che hanno quindi approfondito la verifica.

I Carabinieri hanno quindi sottoposto a perquisizione veicolare e personale i tre ed hanno rinvenuto all’interno dell’autovettura, tra i sedili posteriori, circa 2,5 grammi di marijuana, 6 dosi di cocaina ed oltre 300 euro in banconote di vario taglio, mentre addosso al 31enne, altri 7 grammi di cocaina ed un bilancino.

Successivamente, visto quanto emerso dal controllo all’autovettura, i militari dell’Arma hanno effettuato le perquisizioni domiciliari presso le rispettive abitazioni dei soggetti ove hanno rinvenuto complessivamente circa 12 dosi di cocaina, tre spinelli preconfezionati di marijuana, circa 2,5 grammi di marijuana, una dose di eroina, materiale per confezionamento e taglio dello stupefacente e circa 1.400 euro in banconote di vario taglio, il tutto sottoposto a sequestro.

A questo punto, per i tre soggetti sono scattate le manette e sono stati condotti in caserma dove hanno trascorso la nottata nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida.

L’udienza si è svolta ieri mattina presso il Tribunale di Lucca e si è conclusa con richiesta dei termini a difesa e la sottoposizione dei tre all’obbligo di presentazione alla p.g. due volte al giorno tutti i giorni.