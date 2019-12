Seravezza si farà portavoce per l’istituzione del Garante dei disabili nella Zona Distretto Versilia

Seravezza si farà portavoce per l’istituzione del Garante dei disabili nella Zona Distretto Versilia

«Abbiamo detto no al Garante dei disabili a livello comunale perché riteniamo che questa figura abbia una sua ragion d’essere a livello di Zona Distretto: per questo ci faremo promotori di una proposta che coinvolga l’Asl e gli altri Comuni della Versilia». Così l’assessore al sociale Orietta Guidugli spiega la bocciatura in Consiglio comunale della mozione presentata da Idee in Comune sull’istituzione di una figura interna al Comune che promuova “l’esercizio effettivo dei diritti di partecipazione alla vita politica, civile e sociale della comunità – nonché la piena fruibilità dei servizi pubblici di competenza comunale –, da parte delle persone disabili residenti nel comune di Seravezza”.

«Non siamo affatto contrari all’istituzione di questa figura e lo abbiamo ben chiarito in aula», aggiunge Guidugli. «Peccato che ciò non si evinca dalle ‘scandalizzate’ dichiarazioni rese dal consigliere Elena Luisi alla stampa. E peccato che non ci sia stata condivisione prima del Consiglio. Parlandone assieme, saremmo probabilmente arrivati a una formulazione condivisa del testo e a un’approvazione in aula. Proprio com’è avvenuto con il documento sull’Ambito Turistico, modificato secondo le indicazioni della maggioranza e approvato dal Consiglio comunale nella stessa seduta di giovedì scorso. Ad aver perso un’occasione non è l’Amministrazione, ma i consiglieri di Idee in Comune, che rifiutano la logica della condivisione cercando di far sembrare che certi temi stiano a cuore solo a loro. Non considerando invece che l’assessore e gli uffici hanno contatti quotidiani con le situazioni di disagio e di debolezza e lavorano strenuamente per rispondere alle esigenze delle persone. Le problematiche che via via emergono vengono affrontate con grande scrupolo e sensibilità, non venendo mai meno al rispetto delle pari opportunità e tutelando gli utenti sotto ogni punto di vista. I nostri servizi sociali, per quanto di loro competenza, non hanno mai ricevuto lagnanze. Non è emersa alcuna insoddisfazione né lamentela su discriminazioni o violazioni dei diritti dei disabili neppure nell’approfondito percorso fatto da Comuni e Asl nell’ambito dei Tavoli di lavoro e confronto con i cittadini e le associazioni, che si sono conclusi nei giorni scorsi e ai quali hanno partecipato anche genitori e famiglie con disabili».

«Due parole infine nel merito della proposta che, così come formulata, non era condivisibile», conclude l’assesosre Guidugli. «Nominare un soggetto interno all’ente, o addirittura un consigliere comunale come proposto da Luisi, non mi sembra opportuno. Quanto al fatto che potrebbe diventare una figura obbligatoria per legge, in quella ipotesi e al momento opportuno l’ente sarà pronto ad attuare la normativa nei giusti termini».