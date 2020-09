Scuola: il punto della situazione in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico

Riapertura in sicurezza per le scuole pubbliche di Seravezza, con didattica assicurata negli abituali spazi, servizi mensa e pulmino garantiti a tutti i richiedenti e senza aggravi di spesa. Ad annunciarlo è l’assessore alla pubblica istruzione Giuliano Bartelletti nel tracciare il quadro generale della situazione a pochi giorni dall’avvio dell’anno scolastico 2020-2021. «La dirigenza dell’Istituto comprensivo e i livelli tecnico e politico del Comune hanno collaborato a fondo per superare i diversi ostacoli legati alla ripresa delle attività scolastiche nel rispetto delle normative anti-Covid», spiega l’assessore. «Uno sforzo eccezionale compiuto da tutti i soggetti coinvolti – dirigenza scolastica, insegnanti, personale non docente, così come i responsabili e gli impiegati dei settori scuola, lavori pubblici e degli altri settori comunali coinvolti – ai quali va un grande plauso. Questo lavoro ci ha permesso di superare tutte le difficoltà e garantire in modo particolare tre fondamentali aspetti. Mi riferisco innanzitutto agli spazi disponibili all’interno dei diversi plessi, che siamo riusciti a rendere sufficienti per tutti i ragazzi, senza dover quindi far ricorso a spostamenti o ad utilizzare spazi aggiuntivi. In secondo luogo assicureremo a tutti i ragazzi il regolare servizio di mensa scolastica nel rispetto dei distanziamenti, dell’igiene e di quant’altro le normative anti-Covid impongono. Per far questo ricorreremo in qualche caso ai doppi turni. Terzo: le famiglie che hanno richiesto lo scuolabus saranno accontentate, perché il servizio potrà essere svolto in sicurezza con i mezzi e con il personale che avremo a disposizione, senza peraltro stravolgere più di tanto le abitudini degli anni passati. Una cosa importante da sottolineare è che il Comune assorbirà tutti i maggiori costi dovuti all’adeguamento di questi servizi (igienizzazioni, doppi turni, maggior numero di viaggi dovuti alle capienze ridotte dei mezzi, ecc.), quindi senza alcun aumento per le famiglie».

SICUREZZA

Le norme di comportamento all’interno degli istituti scolastici, così come i protocolli igienici e di prevenzione relativi al trasporto scuolabus, sono quelli dettati a livello nazionale. Il Comune di Seravezza, da parte sua, ha adottato tutti gli accorgimenti necessari a regolare le fasi di ingresso e uscita dei ragazzi dai singoli plessi. L’impegno maggiore lo hanno richiesto le scuole con più iscritti, vale a dire la media “Pea” e la primaria di Marzocchino. Alla “Pea” sono stati realizzati sei nuovi stalli per gli scuolabus, corrispondenti ai sei diversi percorsi – indicati con apposita segnaletica, anch’essa realizzata ad hoc – da rispettare per accedere alle aule e per tornare all’esterno dell’istituto alla fine delle lezioni. Sempre alla media “Pea” si è provveduto a dividere in due spazi separati quella che era un’unica grande aula laboratorio. Alla primaria di Marzocchino è stato realizzato invece un nuovo ingresso sul lato di via Case Rosse, ad uso esclusivo dei genitori che accompagneranno i figli a scuola (mentre lo scuolabus continuerà a fermarsi sul lato di via Salvatori, davanti all’ingresso principale). Alla primaria del Frasso, infine, si è provveduto ad automatizzare un cancello d’ingresso. Questi interventi sono stati realizzati dal Comune con il contributo di 40 mila euro ottenuto dal Ministero dell’Istruzione. Da segnalare infine che per permettere la sosta scuolabus presso la scuola di Ripa sono stati modificati il transito e la sosta in via Iacopi.

SPAZI ESTERNI COPERTI

«Come abbiamo detto, gli spazi interni sono sufficienti e nessun ragazzo dovrà essere spostato. Ciò nonostante, ci preoccupiamo di dotare le scuole di spazi esterni aggiuntivi, da utilizzare in caso di necessità», aggiunge l’assessore Bartelletti. «A questo proposito abbiamo già deliberato l’affitto di una tensostruttura di 10×10 metri che verrà installata nel cortile della primaria di Marzocchino, da utilizzare a discrezione degli insegnanti per la ricreazione e per altre attività dei bambini, almeno fino a che temperature e meteo lo consentiranno. Abbiamo inoltre partecipato a due bandi pubblici per un contributo di 100 mila euro da destinare al noleggio di una copertura di 10×20 metri per il campo da basket della “Pea” e di una seconda tensostruttura più grande (20×30 metri) per il campetto di calcio attiguo all’istituto, sul lato di via Catene. Siamo in attesa dell’esito del bando».

ORARI DELLE LEZIONI

L’istituto comprensivo ha diramato intanto gli orari validi per la prima settimana di lezioni. Di seguito il dettaglio. SCUOLA DELL’INFANZIA – Basati, Seravezza e Querceta, da lunedì 14 a giovedì 17 settembre (venerdì chiuso per seggio) ore 8-12 (ingresso dalle 8 alle 9; uscita dalle 11 alle 12). Marzocchino, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre ore 8-12 (ingresso dalle 8 alle 9; uscita dalle 11 alle 12). SCUOLA PRIMARIA – Frasso, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre ore 8:10-12:10. Ripa, Seravezza e Marzocchino, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre ore 8:30-12:30. La classe di Seravezza nel plesso del Frasso, da lunedì 14 a venerdì 18 settembre ore 8:40-12:40. SCUOLA MEDIA MARZOCCHINO: lunedì 14 settembre classi 1A, 1B e 1C ingresso in palestra ore 8; classi 1D e 1E ingresso in palestra ore 9; classi seconde e terze ingresso ore 10 dagli accessi assegnati. Uscita per tutti ore 11:40. Nessun servizio scuolabus per il primo giorno. Da martedì 15 a venerdì 18 settembre ingresso ore 7:50 e uscita ore 11:40 per tutte le classi. Il servizio scuolabus sarà regolare per l’infanzia e la primaria, mentre per la media “Pea” nella prima settimana sarà garantita solo l’entrata (no servizio di ritorno).

Riguardo alle primarie vengono mantenuti i rientri pomeridiani soliti, ovvero due a settimana per le scuole di Frasso, Marzocchino e Seravezza, cinque per la scuola a tempo pieno di Ripa.

ISTITUTO ALBERGHIERO

Anche all’istituto professionale “Marconi” le attività scolastiche saranno garantite in sicurezza all’interno delle classi e dei laboratori abituali. Ciò anche in virtù di interventi che la Provincia di Lucca sta realizzando nell’edificio di via XXIV Maggio per l’adattamento di alcuni spazi. I lavori sono in corso.

INFORMAZIONI WEB

L’Ufficio Scuola del Comune, raccordandosi spesso con altri settori comunali, ha lavorato con grandissimo impegno per far sì che le attività scolastiche possano svolgersi senza intoppi. Tra le molte attività svolte, anche un’accurata parte informativa destinata alle famiglie, raccolta e resa disponibile sul sito web del Comune. Le informazioni si raggiungono direttamente dalla homepage del sito www.comune.seravezza.lucca.it (link diretto semplificato: bit.ly/3m4HHsV)