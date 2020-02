SERAVEZZA – scoperti i primi tre “Golden Books”. Prosegue in Biblioteca il divertente concorso ispirato alla “Fabbrica di cioccolato”

Maria Teresa Viviani, Maria Alberta Tranchida e Silvana Coci: sono le prime tre vincitrici del concorso “Caccia ai Golden Books” lanciato con successo dalla Biblioteca comunale “Sirio Giannini”.

Una simpatica iniziativa, molto apprezzata dagli utenti, che all’amore per la lettura unisce il gusto del gioco e il piacere di concorrere alla vittoria di uno dei premi in palio (libri, naturalmente). Seguendo gli indizi forniti sui social della Biblioteca, le tre argute lettrici hanno indovinato i Golden Books della sezione adulti, che erano rispettivamente “La valle Bianca” di Sirio Giannini, “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee e “Autodifesa di Caino” di Andrea Camilleri.

Restano adesso da scoprire i tre Golden Books della sezione ragazzi. Partecipare è semplice: basta scegliere un libro dallo scaffale e richiederne il prestito. Saranno i bibliotecari a comunicare se si tratta o meno di uno dei sei Golden Books. In caso di vincita, il premio verrà consegnato immediatamente. Il concorso è aperto a persone di ogni età e non ha un termine prestabilito. Si concluderà solo quando l’ultimo dei sei Golden Books verrà trovato. I sei vincitori saranno richiamati in occasione dell’evento “Libri sotto l’albero 2020” per festeggiare la vittoria.