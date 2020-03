Seravezza – Scomparso Paolo Costa, figlio del Partigiano Moreno Costa e segretario del Sindaco Tarabella

Era stata data la notizia della sua positività al Coronavirus, pochi giorni fa dallo stesso sindaco, Riccardo Tarabella, nei video di aggiornamento serali, e oggi apprendiamo della scomparsa di Paolo Costa, avvenuta a Pisa, la scorsa notte.

L’ennesimo duro colpo alla comunità seravezzina. Moltissimi i messaggi di cordoglio che si leggono sui social. Paolo, attualmente, ricopriva l’incarico di segretario del Sindaco, ma aveva lavorato alla ditta Henraux ed era molto conosciuto. Figlio del partigiano Moreno Costa, era membro del Consiglio Direttivo della sezione locale Anpi, intitolata a Gino Lombardi.

Paolo era anche un accanito tifoso del Seravezza. A questo è dovuta la scelta della foto in prima pagina, che è quella con cui la sua squadra del cuore ha voluto salutarlo.

L’ASD Seravezza-Pozzi Calcio, lo ricorda anche con le parole del suo Presidente, non solo come tifoso e amico ma come prezioso supporter. Era lui che la domenica, prima delle partite, al termine della disamina sull’avversario, pronunciava sempre queste parole: “…Tanto si vince!”.