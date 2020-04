SERAVEZZA – ripresi i lavori di consolidamento di alcuni tratti della strada della montagna.

SERAVEZZA – ripresi i lavori di consolidamento di alcuni tratti della strada della montagna. Assicurato il transito dei bus di linea

Sono riprese lunedì, dopo un breve stop, le opere di consolidamento di alcuni tratti della strada della montagna. Un intervento da circa 700 mila euro che interessa un collegamento fondamentale per il territorio seravezzino e che punta a rimuovere alcune situazioni di potenziale pericolo o di possibili ripercussioni negative sulla viabilità. Il cantiere interessa in successione quattro punti del versante di Montorno: salendo da Seravezza,

il tornante che si trova in località Le Salde, il tornante immediatamente successivo, un tratto di strada nei pressi della frazione di Giustagnana e un ultimo tratto in corrispondenza della località denominata anch’essa Le Salde sul ramo viario che conduce a Minazzana. Il versante viene consolidato tramite micropalificazione del terreno, proteggendo il terrapieno stradale e prevenendo in tal modo eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico.

L’intervento riguarda complessivamente circa duecento metri di fronti, alcuni in prossimità di zone abitate. Il cantiere attuale è stato riallestito in maniera tale da consentire il passaggio non solo delle vetture private ma anche dei bus di linea in servizio sulle tratte del trasporto pubblico che collegano i paesi della montagna con il fondovalle. Le opere sono finanziate quasi per intero dalla Regione Toscana nell’ambito del Documento Operativo per la Difesa del Suolo,

atto di programmazione regionale per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. Dopo aver affidato la progettazione a un professionista esterno, il Comune gestisce adesso tutte le fasi di esecuzione dei lavori.