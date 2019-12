SERAVEZZA – ricordate stamani le vittime della seconda guerra mondiale e della violenza nazista

SERAVEZZA – ricordate stamani le vittime della seconda guerra mondiale e della violenza nazista

Il Presidente del Consiglio comunale Riccardo Biagi ha reso omaggio questa mattina alle vittime civili della seconda guerra mondiale e dell’esercito di occupazione nazista.

Lo ha fatto a settantacinque anni di distanza dalla distruzione degli abitati di Ripa e di Corvaia e dai massacri che in diversi momenti dell’estate 1944 costarono la vita a undici persone presso il ponte del Pretale a Seravezza e ad altre cinque in via Cugnìa a Querceta.

Alle cerimonie odierne hanno partecipato rappresentanze del Gruppo Alpini di Seravezza, dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, dell’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia.

«Un atto simbolico per ricordare momenti tragici e dolorosi che hanno segnato la nostra storia e sui quali si fonda la nostra cultura democratica», ha commentato Biagi. «Perché, come ha recentemente sottolineato l’ex deportata e senatrice a vita Liliana Segre, dobbiamo impegnarci ora e sempre per far sì che dalle violenze del passato nascano amore e comprensione, non odio né indifferenza».