Seravezza, Querceta – Mostra dei Presepisti della Croce Bianca

Il Gruppo Presepisti di Querceta, ricorda a tutti di visitare la mostra dei Presepi Artistici, presso la sede della Croce Bianca, inaugurata il 21 dicembre scorso e visitabile fino al 6 gennaio prossimo, con il seguente orario: aperta tutti i giorni, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, chiusa martedì 31 dicembre e mercoledì 1 gennaio.

Il Gruppo Presepisti della Croce Bianca fu fondato nel 2013 e diede anche vita alla prima scuola di presepismo, in Toscana. In questi primi anni di attività la scuola ha ospitato già oltre 250 allievi a cui sono state pazientemente insegnate le diverse tecniche di costruzione e l’uso di molteplici materiali. Quest’anno alcuni esemplari di notevoli dimensioni sono stati esposti in diversi luoghi, come quello in un fondo di via Marconi, a Seravezza, quello nella Chiesa di Querceta e Pozzi, per non parlare di quelli che sono andati ben oltre i confini versiliesi.