Promozione e valorizzazione del territorio: Seravezza approva la convenzione per la gestione unitaria dell’accoglienza e dell’informazione turistica in Versilia

Il Consiglio comunale ha approvato giovedì sera la convenzione che regola l’esercizio associato delle funzioni di accoglienza e informazione turistica fra i sette Comuni della Versilia. Seravezza sostanzia in tal modo la propria adesione all’Ambito territoriale che nei prossimi anni governerà in forma unitaria lo sviluppo di un settore chiave dell’economia locale. «Un passo che compiamo con convinzione, nella consapevolezza che, unite e con il sostegno della Regione Toscana, le amministrazioni versiliesi possano far sentire la propria presenza in modo più efficace sul mercato nazionale e globale del turismo», ha commentato il sindaco Riccardo Tarabella.

L’Ambito “Versilia” gestirà il complesso delle attività di accoglienza e informazione turistica sul territorio dei Comuni di Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Massarosa, Seravezza, Forte dei Marmi e Stazzema. Il fine, indicato nella convenzione approvata l’altra sera, è “la piena valorizzazione turistica del territorio interessato” riconducendo a sistema l’accoglienza turistica locale, “garantendo altresì all’utenza una presenza coordinata sul territorio e un servizio più efficace, ottimizzando l’esercizio attraverso il contenimento dei costi di gestione e la pianificazione delle attività su scala adeguata”. «Particolarmente significativo per un Comune come quello di Seravezza è proprio questo aspetto della “scala adeguata”», commenta l’assessore alla promozione e valorizzazione del territorio Giacomo Genovesi. «Le realtà come la nostra sono quelle che potenzialmente possono trarre dall’unione le maggiori prospettive di crescita. Del resto, l’evoluzione delle dinamiche turistiche va affrontata oggi in un’ottica di massima sinergia e di ottimizzazione delle risorse».

Parallelamente alla convenzione il Consiglio comunale di Seravezza ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal gruppo consiliare Idee in Comune che impegna il sindaco e l’Amministrazione comunale a “informare preventivamente il Consiglio comunale e la commissione consiliare competente in materia circa gli indirizzi relativi sia alla promozione e valorizzazione territoriale sia agli strumenti di pianificazione pluriennale, in modo che possano pervenire alla Conferenza dei sindaci dell’ambito le indicazioni, le raccomandazioni ed i suggerimenti del Consiglio comunale in merito alle strategie di promozione turistica da adottare”. La mozione impegna inoltre il primo cittadino e la giunta “a riferire annualmente al Consiglio comunale e alla commissione consiliare competente in materia i risultati perseguiti, gli obiettivi strategici raggiunti e le risorse così impiegate, indicando, in particolar modo, i contributi finanziari e le risorse umane assegnate all’ambito da parte del Comune di Seravezza, per la realizzazione di tali finalità”.