Opere pubbliche: progetto da 445 mila euro per il ripristino della sicurezza in via della Resistenza, sul Monte di Ripa. Richiesta di finanziamento al vaglio della Regione Toscana

Il Comune di Seravezza punta ad ottenere fondi regionali per il ripristino delle condizioni di sicurezza di un tornante di via della Resistenza, sul Monte di Ripa. La richiesta partirà a giorni, a valere sul Documento Operativo per la Difesa del Suolo 2021, l’atto di programmazione della Regione Toscana per gli interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico. È lo stesso fondo dal quale Seravezza ha attinto risorse – circa 700 mila euro – per la recente messa in sicurezza della strada comunale della montagna, versante di Montorno. Nel caso del Monte di Ripa la somma necessaria per l’esecuzione delle opere ammonta a circa 445 mila euro. «Abbiamo approvato in giunta lo studio di fattibilità e dato mandato agli uffici di procedere con la richiesta di finanziamento alla Regione», spiega il sindaco Riccardo Tarabella. «Confidiamo in un esito favorevole, com’è avvenuto in passato per altre opere di vitale importanza per la sicurezza del nostro territorio. Per le sue particolari caratteristiche geologiche il Monte di Ripa è una delle aree del Comune che necessitano di maggiore attenzione. In questa zona abbiamo investito in sicurezza circa 700 mila euro nell’arco degli ultimi otto anni. Gli ultimi interventi realizzati in chiave di prevenzione, tre anni fa, sono quelli che hanno interessato la parte sommitale del colle, con una spesa di circa 100 mila euro. Adesso questo nuovo intervento, che andrà finalmente a risolvere un’annosa problematica».

Il dissesto in questione riguarda un tratto di circa 100 metri di viabilità comunale, dal 2013 oggetto di provvedimenti restrittivi della circolazione stradale. Indagini geognostiche già realizzate a cura del Comune hanno fatto emergere la necessità di intervenire sia sulla viabilità sia sul versante sottostante e sul canale che attraversa la frana. Le opere consistono in sintesi nella realizzazione di un’opera di sottoscarpa a contenimento del versante, fondata su micropali e contrastata da tiranti e dotata di sistema di drenaggio sub orizzontale delle acque, la realizzazione di una fila di drenaggi sub orizzontali ubicata sul muro di controripa a monte del tornante, la realizzazione delle necessarie opere di regimazione delle acque superficiali lungo via della Resistenza, il ripristino dei sottoservizi danneggiati, il rifacimento della pavimentazione stradale.