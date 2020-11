Seravezza Pozzi: manca ancora l’intesa in attacco

Un ko interno che non crea sfiducia in casa del Seravezza, nonostante il difficile momento che il calcio sta attraversando. Lo ha detto chiaro il dirigente della squadra versiliese Francesco Verona, ospite lunedì sera della consueta puntata settimanale di Palla al centro, in diretta ogni lunedì sera alle 21.30 su Noi Tv, condotta da Simone Ferro e con Miriana Cecchi all’angolo social.

Tra i tanti temi toccati, oltre allo tsunami Covid, c’è la situazione del Seravezza Pozzi. L’ 1 a 0 subito al Buon Riposo domenica contro il Fiorenzuola – nel recupero del girone D – ha messo in evidenza anche i nuovi equilibri nella rosa di mister Walter Vangioni e in particolare in attacco. Con le prime prove di convicenza tra il neoacquisto Luca Veratti e il bomber Luigi Grassi.