Seravezza – Pozzi Calcio, un 2020 davvero strepitoso!

Un 2020 davvero strepitoso per il Seravezza, 7 successi e un pareggio per Mr Vangioni, terza nel girone A di serie D, a -5 dalla capolista Lucchese.

Un squadra in ottima forma, che da risultati eccellenti, e che attrae un notevole bacino di giovani atleti. I genitori che iscrivono i propri figli presso la Società, desidererebbero, però, maggiore attenzione da parte delle istituzioni, dal momento che non c’è una struttura sufficientemente adeguata ad accoglierli tutti. Delle 13 squadre in forza al Seravezza-Pozzi Calcio, alcune sono costrette ad allenarsi e a giocare a Massa, piuttosto che sul loro territorio, peraltro, sono tutte prime in classifica nei campionati di riferimento.

E’ auspicabile che, in un prossimo futuro, speriamo anche non troppo lontano, possa esserci una struttura adatta a riunire, nello stesso territorio e sotto lo stesso tetto, le squadre della Società Seravezza-Pozzi Calcio.