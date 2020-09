Seravezza Pozzi Calcio – Iniziato il 1° Torneo Paolo Costa

Dal 4 settembre scorso ha preso il via il 1° Torneo Paolo Costa, in memoria di un personaggio che ha dedicato molto di sè alla nostra squadra, desideriamo ricordare a tutti chi, da sempre, ha sostenuto e incoraggiato il Seravezza Pozzi Calcio, fin dal suo esordio. Nell’arco di un mese, scenderanno in campo 4 diverse categorie, i Piccoli Amici 2013, i Pulcini 2010, gli Esordienti 2008 ed infine gli Allievi 2004. La competizione rappresenterà un momento di incontro e aggregazione tra gli atleti e in memoria di chi a questo sport è sempre stato vicino.