Seravezza piange un’altra vittima di Covid, il pittore e antiquario Andrea Salvatori

Un passato difficile con cui fare i conti ma anche una grande tenacia che lo aveva portato a rialzarsi, nonostante tutto. Questa in sintesi la storia di Andrea Salvatori, 66enne di Seravezza, che per molti anni ha gestito una piccola galleria d’arte e antiquariato, prima nella piazza Carducci poi in via del Palazzo. Da diversi mesi, ormai, Andrea era ricoverato in ospedale, poi è sopraggiunto anche il Covid a complicare un quadro clinico già compromesso.

Un talento innato per la pittura, pregiata la tecnica nella riproduzione delle grandi opere, i famosi falsi d’autore, tanto che alcuni suoi lavori erano stati esposti in luoghi di rilievo, tra i quali anche il Sant’Agostino, a Pietrasanta. Un’ altra sua opera, di notevoli dimensioni, si può ammirare presso la Sala Fontana della Misericordia di Seravezza. Andrea lascia due figli, Gianluca e Asia, la madre, Sandra e la nipote Diana.

La cara salma si trova esposta all’Obitorio dell’Ospedale Versilia da dove, nella tarda mattinata di domani, verrà trasferita nella Chiesa della Misericordia di Seravezza.

Alle ore 14.30, verrà celebrata una benedizione.