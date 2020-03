Seravezza piange Mario Luisi – Fondatore e membro insostituibile della Filarmonica di Riomagno!

E’ giunta stamattina la notizia della morte di Mario Luisi, avvenuta ieri sera. Mario da qualche giorno era ricoverato in ospedale.

“Seravezza, tutta, è in lutto” – Questo il primo commento del Presidente della Filarmonica di Riomagno, Marco Bertagna. “Non trovo le parole” – Prosegue Bertagna con la voce rotta dalla commozione – “Mario non era solo un membro insostituibile della Banda, ne era l’indiscusso promotore, rappresentava per noi la memoria storica di questa realtà, la bontà d’animo e quello spirito di iniziativa che lo caratterizzavano sarà ciò di cui sentiremo, per sempre, la mancanza”.

Gli amici ricordano Mario come un’amico presente, era il primo a salutare, a farsi avanti quando c’era da organizzare qualcosa per la sua Seravezza, sempre sorridente quando lo incontravi. Era bello intrattenersi con lui che non mancava mai di rammentare tutti gli eventi piu’ belli vissuti in paese.

Mario è stato un marito, un padre e un nonno amorevole, passeggiare per Seravezza e non incontrare il suo sorriso, significherà, per l’intera comunità, aver perso qualcosa di veramente prezioso.