Seravezza passa sul campo della Sammaurese

CALCIO – Il Seravezza Pozzi coglie un bel successo sul campo della Sammaurese e si conferma nelle zone medio alte della classifica avvicinandosi a soli due punti proprio dalla squadra romagnola. All’inizio sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con una mischia in area.

Ma al 25esimo passano in vantaggio i versiliesi. Bedini ruba palla a Gregorio sulla tre quarti, entra in area supera il portiere ma viene atterrato dallo stesso Gregorio.

Rigore ineccepibile che viene trasformato da Benedetti.

Il secondo tempo si apre con un’entrata da arti marziali di Giannini su Maccabruni. L’arbitro Recupero non ha esitazioni nell’estrarre il cartellino rosso per gioco pericoloso. Grazie al vantaggio di un uomo il Seravezza può controllare con sufficiente disinvoltura la gara. L’unico pericolo arriva al 57′ quando Merlonghi gira in rete da dentro l’area ma l’arbitro annulla il gol per fuorigioco.

Dopo questo episodio la Sammaurese spinge ma senza più creare occasioni. E anzi è il Seravezza a rendersi pericoloso più volte in contropiede ed a portare a casa i tre punti.

fonte noitv