SERAVEZZA – OLTRE SEICENTO GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE GESTITI DAL SETTORE LAVORI PUBBLICI NEL CORSO DEL 2020

Seravezza_Sono 611 gli interventi di ordinaria manutenzione del patrimonio pubblico gestiti nel corso del 2020 dall’Ufficio tecnico comunale. Risoluzione di guasti all’illuminazione stradale e interventi sulla viabilità per la sistemazione di tombini, buche e asfaltature hanno inciso per oltre la metà del totale (rispettivamente 227 e 121 casi). Fra le altre tipologie di interventi gestiti, 66 hanno riguardato la manutenzione e la riparazione della segnaletica orizzontale e verticale, 46 la riparazione o la modifica di impianti elettrici e di climatizzazione degli edifici comunali, 38 la manutenzione degli impianti idrici, 36 il taglio dell’erba e le potature, 22 le riparazioni edili, 17 la risoluzione di problemi alla rete fognaria bianca o nera, 16 le riparazioni di infissi, 10 la riparazione o la movimentazione di arredi nelle scuole o in altri edifici di proprietà comunale, 4 per risolvere perdite all’acquedotto, altrettanti per malfunzionamenti alle centrali termiche e 4 ancora per problematiche varie.

I dati emergono dalla relazione del settore Lavori Pubblici che nella prima settimana di aprile il sindaco Riccardo Tarabella porterà all’attenzione del Consiglio comunale con l’approvazione del bilancio consuntivo 2020.

«Il bilancio contiene moltissime informazioni sull’attività degli uffici e degli assessorati», dice il sindaco. «Informazioni che probabilmente i cittadini non conoscono in maniera così dettagliata, ma che mostrano quanto intensa e costante nell’arco di un anno sia l’attività che il Comune gestisce attraverso i propri assessorati e uffici. Il settore delle manutenzioni ne è un esempio. Il lavoro svolto è enorme, e nonostante ciò non basta mai, come non bastano mai le risorse a nostra disposizione».

Molti degli interventi presi in carico dagli uffici nel corso del 2020 provengono da segnalazioni fatte direttamente dai cittadini attraverso l’apposito servizio online attivato nel luglio 2017 dall’Amministrazione comunale. Un sistema di ticketing che prevede la puntuale tracciatura delle segnalazioni. Il cittadino sceglie la tipologia di intervento che si rende necessario, indica il nome della via e con un semplice clic inoltra la notizia agli uffici. La lista delle segnalazioni resta visibile a chiunque e grazie al pulsante “mi associo” ci si può accodare a una pratica già aperta e seguirne l’evoluzione senza doverla compilare ex novo. Il modulo per la segnalazione guasti è disponibile sul sito web del Comune di Seravezza http://www.comune.seravezza.lucca.it, sezione “servizi online”. Il link diretto semplificato al modulo è il seguente: bit.ly/2RJvrB5.