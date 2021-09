Seravezza – Nuovi cestini gettacarta per via Monte Altissimo

Nuovi cestini gettacarta per via Monte Altissimo, la passeggiata lungo fiume che unisce il centro storico del capoluogo a Riomagno. L’assessorato all’Ambiente ha infatti deciso di completare la recente riqualificazione della strada (nuove asfaltature, nuova segnaletica e nuove panchine) sostituendo i vecchi cestini con modelli in lamiera zincata color ghisa con posacenere integrato, identici a quelli già installati in precedenza in altre aree urbane del territorio comunale. I nuovi cestini sono dotati di copertura che impedisce il conferimento dei comuni sacchetti dell’immondizia domestica.

L’intervento rientra nel programma di graduale sostituzione dei circa 180 contenitori per rifiuti disseminati sul territorio e di nuove installazioni nelle aree attualmente scoperte. La sostituzione è iniziata dai cestini più vetusti e da quelli danneggiati.

