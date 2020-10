SERAVEZZA – nuove modalità anti-Covid per le mense scolastiche ma tariffe invariate per le famiglie.

Mense scolastiche: nuove procedure anti-Covid ma costi invariati per le famiglie. Ad annunciarlo è l’assessore alla Pubblica istruzione Giuliano Bartelletti nel giorno in cui il servizio di refezione scolastica riprende in tutti i plessi dell’Istituto comprensivo di Seravezza. «L’emergenza sanitaria impone nuove modalità di trattamento e di somministrazione degli alimenti all’interno delle scuole e questo è un tema sul quale l’Amministrazione comunale e l’Ufficio scuola si sono mossi con particolare attenzione nelle scorse settimane, rapportandosi con il mondo della scuola, le famiglie e l’azienda che ha in gestione il servizio», spiega l’assessore.

«La scelta politica è stata quella di non far pesare alle famiglie i maggiori costi del servizio, che per ovvie ragioni ci sono e che incidono per circa 37 centesimi in più a pasto. La quota a carico del Comune passa così da 0,60 a 0,97 centesimi a pasto generando solo per i mesi da ottobre a dicembre un maggior costo di 6.736,06 euro (più iva), che il Comune assorbe integralmente. Possiamo farlo attingendo alle risorse che si sono rese disponibili grazie a precedenti risparmi».

Il servizio di refezione scolastica è ripreso stamani come da programma concordato con la direzione dell’Istituto comprensivo. «Abbiamo riorganizzato il servizio e gli spazi cercando di modificare il meno possibile le abitudini e le prassi consolidate nei plessi», dice ancora l’assessore Bartelletti. «Nella maggior parte dei casi i pasti vengono serviti negli appositi locali mensa delle scuole, ricorrendo ove necessario ai doppi turni. Limitatissimi sono i casi in cui agli studenti è richiesto di consumare il pasto in classe. In questi primi giorni di riattivazione del servizio terremo comunque monitorata la situazione, pronti ad eventuali correttivi».