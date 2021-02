L’edizione del 2021, sarà inaugurata in Germania sabato 5 giugno e si concluderà a fine ottobre. L’artista Matteo Marchetti, già a fine aprile, si sposterà nella città di Budelsdorf nello Schleswig-Holstein, accompagnato dal suo staff, dalla moglie Caterina Tarabella e dall’Officina d’Arte “Daniele Tognelli”, per provvedere all’allestimento e all’installazione delle numerose opere nel vasto parco che ospiterà la mostra: ben 60.000 m², oltre a 22.000 m² di spazio coperto.

Matteo Marchetti, originario dalla Città Medicea di Seravezza, porterà fin nel cuore dell’Europa, in un panorama internazionale di altissimo livello, la “QUARRY ART”, ovvero “L’Arte della Cava”. Le opere inedite sono, infatti, frutto e sintesi della terra Versiliese, emblema del sacrificio dei cavatori, del sangue versato per portare alla luce la pietra pregiata ambita in ogni parte del mondo, il perfetto connubio tra Archeologia Industriale dell’estrazione marmifera e incisioni rupestri dei nostri antenati, i Liguri Apuani, scoperte negli ultimi anni sulle nostre montagne.

“Voglio condividere e rendere pubblica la mia partecipazione a questa strabiliante Mostra Internazionale, dal momento in cui ho avuto notizia di rientrare tra i selezionati, sono stato letteralmente catapultato in un contesto affascinante, vivace e dinamico dove si ha una rara e preziosa occasione di confrontarsi a livello globale. Colgo l’ occasione per ringraziare gli amici, nonché componenti dell’Associazione Culturale CIBART SERAVEZZA, che mi hanno incoraggiato e sostenuto, in particolare la curatrice artistica del Festival Cibart, Annalisa Bertagna, che ha seguito il progetto fin dai primi passi”- Queste le prime impressioni dell’artista, Matteo Marchetti, che seguiremo assiduamente in questa fantastica avventura che condurrà la Versilia fino al cuore pulsante dell’Europa.