Seravezza – Muore lo storico parcheggiatore di uno dei ristoranti piu’ rinomati di Forte dei Marmi

Da tempo non si vedeva piu’ in giro, Angelo Salvatori, poi la triste notizia della sua morte, a causa di un aggravamento della patologia respiratoria, di cui soffriva da qualche anno.

Una vita movimentata, la sua, vissuta negli anni piu’ belli della Versilia Storica che iniziava a trasformarsi in un prodotto di nicchia, per divenire la meta piu’ ambita dal turismo elitario.

Angelo aveva trovato stabilità proprio con il lavoro di parcheggiatore, presso il Ristorante Maitò, dove si era guadagnato il soprannome di “Rambo”, per i suoi outfit un po’ stravaganti, tra abiti mimetici e cappelli da Far West. Qui era spesso a contatto con personaggi famosi e, in paese, i suoi aneddoti erano sempre molto attesi, affascinavano tutti. Con Angelo quella naturale distanza che si instaura tra un personaggio famoso e le persone comuni sembrava totalmente svanire.

Da stamattina la cara salma si trova presso la Misericordia di Seravezza, martedì l’ultimo saluto nel Duomo dei SS Lorenzo e Barbara.