Seravezza – Muore a soli 58 anni a causa di una grave malattia

Muore a soli 58 anni, a causa di una grave malattia, Sabrina Scalas, di Seravezza, che da qualche anno abitava a Ripa.

Sabrina era molto conosciuta in paese, molte infatti le testimonianze d’affetto anche sui social, sua madre aveva avuto per anni un negozio di parrucchiera in via Marconi.

Sabrina lascia due figli, Davide e Iacopo.