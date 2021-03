Seravezza – Muore 58enne di Marzocchino, contradaiolo della Quercia e colonna portante del Gruppo Presepisti Croce Bianca

Arrivata come un fulmine a ciel sereno, per la comunità di Querceta, la triste notizia della morte di Marco Lorenzoni, classe ‘62, contradaiolo della Quercia ma anche fondatore e pilastro del Gruppo Presepisti Croce Bianca.

Marco faceva il giardiniere ma le sue piu’ grandi passioni erano proprio queste: la Contrada e i presepi. L’ultimo lavoro fatto con i senior del Gruppo è attualmente esposto presso il comune di Pietrasanta, si tratta della Torre Beltrame, poi c’è la superba riproduzione di Palazzo Mediceo, uno dei lavori piu’ belli realizzati da Marco, che attualmente si trova presso le sale dell’omonimo palazzo.

Gli amici piu’ cari sono ancora increduli, sulla pagina social del Gruppo Presepisti si leggono parole di profondo cordoglio per la sua scomparsa – “Sei andato via all’improvviso e dovremo rassegnarci al fatto che non ti rivedremo, però nessuno potrà mai cancellarti dal nostro cuore….”.

Domani, in tarda mattinata, la cara salma sarà presso la sala del commiato della Croce Bianca mentre il funerale si terrà venerdì mattina, a Querceta, nella Chiesa di Santa Maria Lauretana, alle ore 10.30.