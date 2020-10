SERAVEZZA – “Montagna viva” contributi a fondo perduto da 5 a 25 mila euro per le piccole imprese collinari e montane

con il progetto “Montagna viva” contributi a fondo perduto da 5 a 25 mila euro per le piccole imprese collinari e montane che si trasformano in centri multiservizi

Da cinquemila a venticinquemila euro di contributo a fondo perduto per le piccole imprese della montagna che arricchiscono la loro offerta commerciale attivando nuovi servizi a vantaggio di residenti e ospiti. L’iniziativa è dell’Amministrazione comunale di Seravezza e si realizza con un bando, già pubblicato sul sito web dell’ente, al quale si aderisce entro il 5 novembre.

«Il progetto si chiama “Montagna viva” ed è volto alla creazione di un centro servizi per la montagna seravezzina», spiega l’assessore al commercio Valentina Salvatori. «L’obiettivo è quello di promuovere il commercio e di contrastare la desertificazione del tessuto commerciale, concausa dello spopolamento delle nostre aree collinari e montane. Il progetto è stato proposto e sostenuto dalla collega Sabrina Verona, che mi ha preceduto nella delega al commercio e che ha saputo trovare le risorse per finanziarlo».

«Abbiamo colto un’opportunità offerta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri», dettaglia Sabrina Verona. «Le risorse di cui disponiamo e che riversiamo interamente in questo bando derivano infatti dal Fondo integrativo nazionale per i comuni montani».

«È un’occasione molto interessante per le piccole imprese che intendono rilanciarsi, o per le nuove che si intendono avviare, interpretando il loro ruolo in modo attivo e innovativo, di servizio nel contesto della realtà montana», aggiunge la vicesindaco Salvatori. «Invito tutti gli operatori interessati ad informarsi sul sito web del Comune e, se necessario, a chiedere approfondimenti agli uffici».

Il Comune assegnerà un contributo minimo di cinquemila euro e massimo di venticinquemila per l’apertura di nuovi esercizi commerciali oppure per il mantenimento o l’ampliamento di attività esistenti che si dedicano alla vendita – in loco, online o con consegna a domicilio – di prodotti tipici locali, non necessariamente o esclusivamente di tipo alimentare. Le imprese dovranno al contempo garantire la realizzazione di attività aggiuntive, fungendo da centri multiservizi per l’offerta alla cittadinanza, ai turisti e alle imprese. Alcuni esempi: possibilità di effettuare operazioni online di servizi ai cittadini, attivazione di aree wifi, avvio di rivendite di giornali e riviste, invio di corrispondenza e pagamenti vari, visione di programmi pay tv e video del territorio, intrattenimento per giovani e anziani. I potenziali beneficiari sono i soggetti già costituiti (o che si costituiscano entro il 5 novembre) che la legge qualifica come “piccole imprese”. Il bando è riservato alle attività che si svolgono nel territorio collinare e montano di Seravezza, cioè quello ricadente nelle aree perimetrate con la lettera A nel Piano Strutturale del Comune (sostanzialmente tutto il territorio a monte degli abitati di Ripa, Corvaia e Seravezza, esclusi questi tre centri abitati). Le attività previste dovranno essere avviate entro sei mesi dall’aggiudicazione dei contributi e restare attive per almeno diciotto mesi. Gli esiti del bando si conosceranno entro la fine di novembre. La prima tranche del contributo, pari all’80% della somma aggiudicata, sarà erogata all’esito del bando; il saldo entro il 31 maggio 2021.

Tutta la documentazione è disponibile sul sito web www.comune.seravezza.lucca.it (link diretto semplificato: bit.ly/3noP7I3).